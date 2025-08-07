Airbus a livré 67 appareils commerciaux en juillet
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 18:04
L'avionneur a par ailleurs enregistré un total de 7 nouvelles commandes au cours du mois.
Depuis le début de l'année, Airbus indique avoir assuré un total de 373 livraisons d'appareils commerciaux auprès de 72 clients.
