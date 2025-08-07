Airbus a livré 67 appareils commerciaux en juillet information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 18:04









(Zonebourse.com) - Airbus annonce avoir livré 67 appareils commerciaux au cours du mois de juillet auprès de 41 clients.

L'avionneur a par ailleurs enregistré un total de 7 nouvelles commandes au cours du mois.



Depuis le début de l'année, Airbus indique avoir assuré un total de 373 livraisons d'appareils commerciaux auprès de 72 clients.





