Airbus: a livré 56 avions en avril 2025 à 33 clients information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce soir ses chiffres de livraisons et de commandes sur le mois d'avril 2025.



Airbus a réalisé la livraison de 56 avions à 33 clients en avril. Les commandes brutes ressortent à 11 commandes.



Depuis le début de l'année 2025, Airbus a réalisé 192 livraisons à 58 clients.





Valeurs associées AIRBUS 154,580 EUR Euronext Paris -1,32%