Airbus a livré 35 avions en février et enregistre 28 commandes brutes

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS EN FÉVRIER : 35
* COMMANDES BRUTES EN FÉVRIER : 28
* LIVRAISONS SUR JANVIER-FÉVRIER : 54
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 77 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 77 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 3 MODÈLES A350 SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 9 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 31 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-FÉVRIER
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer