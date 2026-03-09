 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus a livré 35 avions en février et enregistre 28 commandes brutes
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 17:48

Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN FÉVRIER : 35

* COMMANDES BRUTES EN FÉVRIER : 28

* LIVRAISONS SUR JANVIER-FÉVRIER : 54

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 77 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 77 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 3 MODÈLES A350 SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 9 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 31 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-FÉVRIER

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
175,420 EUR Euronext Paris -0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank