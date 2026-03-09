 Aller au contenu principal
Airbus a livré 35 appareils à 21 clients en février
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 18:01

Airbus annonce avoir livré 35 appareils à 21 clients au cours du mois de février.
L'avionneur a également enregistré 28 commandes pour ses appareils.

Le titre Airbus a conclu la séance à l'équilibre à Paris tandis que l'indice CAC 40 reculait de 1% dans le même temps. L'avionneur européen affiche en revanche un recul de 11,5% depuis le début de l'année.

