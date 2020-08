Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus a livré 245 appareils de janvier à juillet Reuters • 06/08/2020 à 17:54









PARIS, 6 août (Reuters) - Airbus a publié jeudi le communiqué suivant : * AIRBUS - AU 31 JUILLET, LES COMMANDES BRUTES S'ÉLEVAIENT À 369 POUR L'ANNÉE 2020 * AIRBUS - LES COMMANDES NETTES, APRÈS ANNULATION, MAINTENUES À 302 AU 31 JUILLET * AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 245 APPAREILS SUR LA PÉRIODE JANVIER-JUILLET * AIRBUS - LE NOMBRE DE COMMANDES EN CARNET RESTANT À LIVRER S'ÉLEVAIT À 7.539 AU 31 JUILLET Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.53%