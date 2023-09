Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: à la tête du dernier tour de table de ZeroAvia information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 14:04









(CercleFinance.com) - Airbus s'est retrouvé aux côtés de Barclays et du saoudien Neom à la tête du dernier tour de table de ZeroAvia, un spécialiste de l'aviation zéro-émission.



Ce financement, dont le montant n'a pas été dévoilé, doit permettre à ZeroAvia d'accélérer son développement en vue d'obtenir la certification de son moteur, basé sur une technologie de pile à hydrogène.



Parallèlement à cette levée de fonds, Airbus et ZeroAvia ont prévu de collaborer sur des les activités de certification pour les systèmes électriques à hydrogène.



Les sociétés ont également l'intention de travailler ensemble dans un certain nombre d'autres domaines, allant du stockage de l'hydrogène aux essais en vol et au sol des systèmes de propulsion, ainsi que dans le développement d'infrastructures et d'opérations de ravitaillement en hydrogène.





