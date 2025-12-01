Airbus : -5%, les vents solaires perturbent les A320
Le titre retombe au contact de la MM100 qui gravite vers 194,5E: en cas de poursuite du repli, Airbus pourrait revenir combler le 'gap' des 188E du 9 septembre.
Les immatriculations de voitures neuves en France ont rechuté en novembre, baissant de 0,29% en rythme annuel après trois mois de hausse d'affilée, reflet de l'attentisme du marché à cause du contexte économique morose et avant les annonces éventuelles de la Commission ... Lire la suite
Airbus a découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320, ont déclaré lundi des sources industrielles. Le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat ... Lire la suite
Le "Chief Wearables Officer" d'EssilorLuxottica Rocco Basilico quittera ses fonctions en janvier 2026 pour "poursuivre ses intérêts personnels", a déclaré lundi un porte-parole du groupe d'optique franco-italien. Rocco Basilico est l'un des huit héritiers du défunt ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
