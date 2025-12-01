 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 066,50
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus : -5%, les vents solaires perturbent les A320
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 11:43

Airbus :décroche de -5%, les puissants vents solaires de la semaine passée perturbent certains logiciels de commandes de vol de certains A320, ce qui a conduit à en maintenir plusieurs centaines d'appareils au sol ce weekend.
Le titre retombe au contact de la MM100 qui gravite vers 194,5E: en cas de poursuite du repli, Airbus pourrait revenir combler le 'gap' des 188E du 9 septembre.

Valeurs associées

AIRBUS
183,9600 EUR Euronext Paris -10,02%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

2 commentaires

  • 12:40

    L'activité solaire très rayonnante traverse notre bouclier expliquant ces aurores boréales étendues et affecte certains logiciels qui sont en cours de sécurisation .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank