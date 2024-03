Airbus: 49 livraisons d'avions et 2 commandes en février

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Airbus, qui s'estime "en bonne voie" pour réussir sa montée en cadence malgré des difficultés persistantes de certains fournisseurs, a annoncé jeudi avoir livré 49 avions en février, un rythme habituel pour ce mois, et enregistré deux commandes.

Le groupe a livré six monocouloirs A220, 39 de la famille A320 (18 A320 et 21 A321), ainsi que deux long-courriers A330 et deux A350. Il avait livré 46 appareils en février l'an passé et 49 le même mois en 2022.

Airbus qui table sur 800 livraisons en 2024, en a remis 79 à ses clients sur les deux premiers mois de l'année.

Les livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, car les compagnies aériennes paient la majeure partie de la facture au moment où elles prennent possession des avions.

Airbus a par ailleurs enregistré dans son carnet deux nouvelles commandes en février, portant sur des A350 destinés à des clients non précisés.

Le carnet de commandes d'Airbus s'établissait à fin février à 8.552 appareils, dont 7.132 de la famille A320 (592 A220, 176 A330, 652 A350).