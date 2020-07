Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-484 postes supprimés à Nantes, selon la CGT Reuters • 02/07/2020 à 11:11









NANTES, 2 juillet (Reuters) - Un total de 484 postes seront supprimés sur le site d'Airbus AIR.PA Nantes, dans le cadre du plan de restructuration prévu par l'avionneur européen, selon la CGT. Airbus a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre de ce plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise due au coronavirus. (Stéphane Mahé, édité par Myriam Rivet)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.88%