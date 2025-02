Airbus: 25 appareils livrés au mois de janvier information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi avoir livré 25 appareils à 17 clients différents au cours du mois de janvier, à comparer avec un chiffre de 30 avions réceptionnés par 18 donneurs d'ordres sur la même période de 2024.



Le constructeur aéronautique européen indique dans un communiqué avoir remporté 55 commandes brutes le mois dernier, contre 31 en janvier 2024.



Dans le détail, les livraisons d'Airbus du mois de janvier comprennent 11 A321neo, sept A320neo, trois A220-300, deux A319neo et deux A350.



Le groupe devrait dévoiler ses objectifs de livraisons pour l'exercice 2025 à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2024, prévus le 20 février.



A la Bourse de Paris, l'action Airbus reculait d'environ 0,1% vendredi matin dans les premiers échanges, à comparer avec une évolution quasiment stable pour l'indice CAC 40.





Valeurs associées AIRBUS 167,60 EUR Euronext Paris -0,18%