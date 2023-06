Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: 1er vol d'un H125 en Chine avec du carburant durable information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir qu'un hélicoptère Airbus H125 appartenant à SGST (State Grid Space Technology) a utilisé avec succès du carburant d'aviation durable (SAF) pour une démonstration en vol à l'aéroport de Hefei Shiwan, en Chine.



Il s'agit du premier vol en hélicoptère utilisant SAF en Chine, marquant une étape importante dans le développement de l'aviation bas carbone dans l'aéronautique chinoise.



Le H125, qui est propulsé par un moteur Safran ARRIEL 2D, a volé à un ratio hybride de 40 % du SAF fourni par le CNAF (China National Aviation Fuel).



'Le succès de ce vol est d'une grande importance pour stimuler la promotion du SAF et son application', a déclaré Du Guihe, président du conseil d'administration de SGST.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.11%