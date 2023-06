Airbus: 1er concept pour la définition de la cabine information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 12:51

(CercleFinance.com) - Airbus a développé une première solution collaborative basée sur les technologies de réalité mixte pour la personnalisation de l'intérieur des avions.



' Ce nouveau concept transformera et dynamisera la façon dont Airbus définit les cabines d'avion en permettant des interactions en direct et à distance avec les clients dans un monde virtuel immersif ' indique le groupe.



Grâce à des hologrammes dans un environnement 3D, les utilisateurs peuvent visualiser différents choix d'équipements de cabine et tester différentes configurations intérieures, matériaux ou couleurs. Tous les utilisateurs, où qu'ils soient, peuvent communiquer facilement et en temps réel.



La solution 'Airbus immersive remote collaboration' est prévue pour une industrialisation sur la famille A320 d'ici 2025.



Catherine Jestin, Executive Vice President Digital and Information Management chez Airbus, a déclaré : ' Avec cette nouvelle solution, Airbus ouvre une nouvelle ère où la réalité mixte contribuera à façonner l'avenir de la définition des cabines d'avion. Nous tirons parti de la puissance des données et des technologies les plus avancées pour créer des expériences virtuelles engageantes, interactives et réalistes pour nos clients, accessibles à tout moment, de n'importe où dans le monde. '