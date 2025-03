Airbus: 118 engagements engrangés au salon VERTICON information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters indique clôturer l'édition 2025 du salon VERTICON de Dallas avec des engagements pour 118 hélicoptères, dont 63 commandes fermes, de la part de clients du monde entier pour une variété de ses hélicoptères multi-missions.



Parmi les faits marquants, il revendique plus de 74 engagements pour le H140, le nouvel hélicoptère multi-missions bimoteur léger qui a été dévoilé lors du salon. Les services médicaux d'urgence seront la première mission à entrer en service pour cet appareil.



Airbus Helicopters a aussi effectué des vols de démonstration avec plusieurs hélicoptères utilisant 30% de carburant d'aviation durable (SAF), 'soulignant ainsi l'engagement continu de l'entreprise à utiliser des SAF dans la mesure du possible'.





Valeurs associées AIRBUS 163,8800 EUR Euronext Paris +1,02%