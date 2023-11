AirBNB investit dans l'intelligence artificielle avec le rachat de GamePlanner.AI

(AOF) - Airbnb annonce l’acquisition de GamePlanner.AI, une société d'IA de 12 personnes dirigée par Adam Cheyer et Siamak Hodjat. Le groupe utilise déjà l'intelligence artificielle dans son service, y compris de grands modèles linguistiques, des modèles de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique : la société cible se concentrera sur l’accélération de certains projets d’IA et l’intégration de ses outils dans la plateforme de réservation. Adam Cheyer, cofondateur de GamePlanner.AI, a également cofondé Siri, assistant vocal d'Apple.

