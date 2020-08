Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbnb interdit les fêtes pour lutter contre le coronavirus Reuters • 20/08/2020 à 19:55









AIRBNB INTERDIT LES FÊTES POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS par Noor Zainab Hussain (Reuters) - Il n'y aura plus de fêtes ni d'événements organisés dans les biens répertoriées sur Airbnb, a déclaré jeudi la société de location de biens alors qu'elle tente d'appliquer des mesures strictes de distanciation sociale pour lutter contre la pandémie de coronavirus. La nouvelle réglementation limite le nombre d'occupants à 16, exposant les hôtes ou invités qui tentent de contourner les règles à une exclusion de la communauté d'Airbnb, voire des poursuites judiciaires, a précisé la compagnie. "Une interdiction globale des fêtes et des événements est dans le meilleur intérêt de la santé publique", a commenté Airbnb dans un communiqué, ajoutant que ces règles s'appliquaient à toutes les futures réservations. Airbnb a ajouté que 73% de ses listings dans le monde interdisaient déjà les fêtes dans leur règlement intérieur, tandis que certains hôtes autorisaient les plus petits événements comme les fêtes prénatales ou les anniversaires. Depuis l'année dernière, Airbnb a imposé des limites beaucoup plus strictes, en commençant par une interdiction globale des "maisons de fête" ou des biens qui tendent à causer des nuisances persistantes dans les quartiers. Face à la pandémie, la société a également mis a jour sa politique en supprimant à la fois le filtre de recherche "favorable aux événements" et le règlement intérieur "fêtes et événements autorisés". L'annonce de ces nouvelles mesures survient un jour après qu'Airbnb a déclaré avoir déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse auprès des régulateurs américains, ouvrant ainsi la voie à l'une des plus importantes introductions en bourse de 2020. (Noor Zainab Hussain, Version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.