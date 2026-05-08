Airbnb et Expedia voient leur demande chuter alors que le conflit au Moyen-Orient s'éternise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les mouvements de l'action au paragraphe 3, et des détails d'Expedia tout au long du texte) par Aishwarya Jain, Anshuman Tripathy et Doyinsola Oladipo

Airbnb ABNB.O et Expedia EXPE.O ont rejoint jeudi la liste croissante des entreprises du secteur du voyage qui mettent en garde contre l'impact du conflit au Moyen-Orient sur la demande, alors que les hostilités dans la région entrent dans leur troisième mois. Les deux entreprises ont annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux prévisions, mais leurs prévisions trimestrielles montrent que l'escalade de l'incertitude géopolitique perturbe les itinéraires de voyage et entraîne des annulations.

L'action Expedia a chuté de 8 % en séance prolongée après avoir annoncé des prévisions de réservations brutes pour le trimestre en cours inférieures aux estimations de Wall Street, tandis qu'Airbnb, qui s'attend à un ralentissement de la croissance des réservations sur la même période, a reculé d'environ 1,5 %.

La demande touristique dans la région a fortement chuté après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février, le conflit s'intensifiant et entraînant la fermeture de l'espace aérien au-dessus de grands pôles touristiques, dont Dubaï, ce qui a poussé les compagnies aériennes à suspendre leurs liaisons.

Bien que certaines compagnies aériennes aient depuis repris leurs activités et que des négociations de paix soient en cours, les voyageurs internationaux restent prudents face aux craintes persistantes d'une reprise du conflit.

Airbnb a déclaré avoir constaté une hausse des annulations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Asie-Pacifique, rejoignant ainsi des concurrents tels que Booking Holdings BKNG.O et Marriott MAR.O qui ont également signalé des perturbations liées à la guerre.

Le conflit a pesé sur les nuitées réservées au premier trimestre dans la région EMEA et devrait continuer à constituer un frein au second semestre, a ajouté la société.

Expedia a également fait état d'annulations en Europe et en Asie, et a précisé que le Moyen-Orient représentait environ 2 % de son activité.

« Les annulations se sont calmées à l'approche du mois d'avril, mais cela a certainement eu un impact », a déclaré la directrice générale Ariane Gorin à Reuters lors d'une interview.

EN CHIFFRES

Airbnb s'attend à ce que le conflit réduise d'environ 1 point de pourcentage la croissance de ses nuitées et sièges réservés au deuxième trimestre, un indicateur qui comptabilise à la fois les chambres et les services réservés sur sa plateforme.

Cependant, la société a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 à un taux « compris entre 10 et 15 % », contre « au moins une croissance à deux chiffres » précédemment, misant sur une forte demande de voyages et une hausse des prix des locations de vacances en Amérique du Nord et en Amérique latine. Les analystes s'attendent en moyenne à une croissance du chiffre d'affaires de 12 % au cours de l'année.

La demande de voyages aux États-Unis, qui représente environ 30 % des nuitées d'Airbnb, commence à montrer des signes de rebond après qu'un marché en forme de « K » a pesé sur la demande pour les offres économiques et de milieu de gamme, alors même que les segments haut de gamme et de luxe ont bien résisté.

Par ailleurs, Expedia, basée à Seattle, prévoit pour le deuxième trimestre des réservations brutes comprises entre 32,5 et 33,1 milliards de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au premier trimestre, cependant, les réservations brutes d'Expedia ont augmenté de près de 13 % par rapport à l'année précédente, portées par une forte demande de voyages internationaux. La croissance du chiffre d'affaires a été plus rapide en dehors des États-Unis que dans le pays, a déclaré la directrice générale Gorin.