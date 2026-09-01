Airbnb et Booking reçoivent la recommandation « Achat » de Rosenblatt ; Expedia est noté « Neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Rosenblatt lance la couverture de la société de location saisonnière Airbnb ABNB.O et de l'agence de voyages en ligne (OTA) Booking Holdings BKNG.O avec une recommandation « acheter »

** La société de courtage estime que le frein lié aux investissements d'ABNB s’atténue à mesure que les nouvelles initiatives commerciales commencent à produire des résultats mesurables; objectif de cours fixé à 220 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 20 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** « BKNG reste l’OTA la mieux positionnée au niveau mondial », affirme la société de courtage, citant son envergure, sa diversification, sa forte liquidité et sa conversion en flux de trésorerie disponible

** Elle estime que la décote appliquée par le marché aux actions BKNG en raison de la désintermédiation par l’IA est « excessive »; l’objectif de cours est fixé à 245 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 23 %

** Les craintes liées à la prise en main du processus de réservation par des agents IA pèsent sur les actions des OTA

** Lance également la couverture d'Expedia Group EXPE.O avec une note « neutre »; objectif de cours fixé à 360 dollars, soit un potentiel de hausse de 13,5 %

** S'attend à ce qu'EXPE tire parti des tendances du voyage intérieur, mais souligne la concentration des consommateurs américains, l'écart de taille et l'exposition modérée au risque lié à l'IA

** À la dernière clôture, ABNB était en hausse de 37,8 %, EXPE de 14,6 %, tandis que BKNG reculait de 6,5 % depuis le début de l’année