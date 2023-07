Airbnb : est-ce le moment d’acheter des actions Airbnb ?

Café de la Bourse a passé Airbnb à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Airbnb. Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Airbnb.

Airbnb : mission et ambition de l'entreprise spécialiste du voyage en ligne

Airbnb est une entreprise qui a été créée en 2008 avec une mission ambitieuse : permettre à chacun de voyager partout dans le monde en se sentant comme chez soi. L'entreprise a été fondée sur la conviction que les voyages peuvent changer la vie des gens en leur permettant de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre des expériences inoubliables.

L'entreprise Airbnb se donne ainsi pour mission de faciliter la mise en relation entre les voyageurs et les hôtes, en proposant un service de location de logements entre particuliers. Grâce à cette plateforme, les voyageurs peuvent trouver des hébergements uniques et authentiques afin de découvrir les lieux dans les conditions les plus authentiques, tandis que les hôtes peuvent rentabiliser leur logement et rencontrer des personnes du monde entier. En plus de cela, Airbnb souhaite aller plus loin et favoriser les échanges culturels en dehors du logement, en créant des expériences de voyage inoubliables.

Quelle est la stratégie actuelle d'Airbnb ?

Airbnb est une entreprise de location de logements de courte durée qui a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Elle est aujourd'hui présente dans plus de 220 pays et compte plusieurs millions de logements sur la plateforme. Mais, quelle est la stratégie d'Airbnb pour maintenir sa position de leader sur le marché ? Quelles sont ses ambitions pour l'avenir ?

Les ambitions d'Airbnb sont grandes. L'entreprise souhaite devenir le “one-stop-shop” digital des expériences de voyage, en proposant, d'une part, des logements, mais aussi des activités et des expériences locales. Elle a donc pour ambition d'être plus qu'une simple entreprise de location d'hébergement. Pour cela, elle articule sa stratégie autour de plusieurs initiatives principales.

Une expérience utilisateur de très grande qualité

La stratégie d'Airbnb repose sur une expérience utilisateur optimale. La plateforme a mis en place des algorithmes sophistiqués pour proposer des logements adaptés aux besoins et aux préférences de chaque utilisateur. Elle a également développé des outils pour faciliter les échanges entre les voyageurs et les hôtes, et pour garantir la qualité des logements proposés. L'entreprise a introduit pour cet été 2023 plus de 50 nouvelles fonctionnalités et mises à jour, notamment Airbnb Rooms, une toute nouvelle version d'Airbnb, des outils de tarification améliorés, des instructions de paiement transparentes, etc.

Diversification de l'offre de voyages

Airbnb cherche à diversifier son offre de services pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Elle propose ainsi des expériences touristiques uniques, comme des visites guidées ou des ateliers culinaires, pour permettre aux voyageurs de découvrir les villes autrement. Elle a également lancé un service de réservation de restaurants et de billets d'activités pour faciliter l'organisation des séjours. Enfin, Airbnb a des ambitions importantes pour l'avenir. Elle souhaite notamment renforcer sa présence dans certains marchés sous-pénétrés, dans lesquels les investissements se concentrent. Grâce à ces efforts, le Brésil et l'Allemagne sont devenus deux marchés à croissance très rapide.

Des outils technologiques pour faciliter la gestion des hôtes

Airbnb ne se contente pas de proposer des services aux voyageurs. Elle cherche également à accompagner les hôtes dans la gestion de leur logement. Elle a ainsi développé des outils pour faciliter la gestion des réservations, la communication avec les voyageurs et le suivi des paiements. Elle propose par ailleurs des services de nettoyage et de maintenance pour garantir la qualité des logements proposés. Le but est de rendre l'hébergement facile et populaire, pour que voyager sur Airbnb devienne une pratique courante.

Forces et faiblesses d'Airbnb

Présentation des activités d'Airbnb

Airbnb est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la location de logements de particuliers à travers le monde. Elle a été créée en 2008 et a rapidement connu un grand succès en proposant une alternative aux hôtels traditionnels. Les activités de l'entreprise sont principalement la réservation de logements, et plus minoritairement la réservation d'expériences et le voyage d'affaires.

Les réservations de logements

Les activités principales d'Airbnb sont la mise en relation des propriétaires de logements avec les voyageurs, la gestion des paiements et la mise en place d'un système de notation pour assurer la qualité des logements proposés. Le modèle économique d'Airbnb repose sur une commission prélevée sur chaque transaction réalisée sur sa plateforme. Cette commission varie en fonction du type de logement et de la durée de la location.

Les réservations d'expériences

La majorité de ce chiffre d'affaires provient des commissions prélevées sur les transactions réalisées sur sa plateforme. Cependant, Airbnb a également développé d'autres activités pour diversifier ses sources de revenus. Par exemple, l'entreprise propose des expériences touristiques, telles que des visites guidées ou des ateliers culinaires, qui permettent aux voyageurs de découvrir les destinations de manière plus authentique.

Le voyage d'affaires

Enfin, Airbnb a aussi lancé une offre destinée aux voyageurs d'affaires, qui leur permet de réserver des logements adaptés à leurs besoins professionnels. Cette activité est encore relativement récente, mais elle devrait également contribuer à la croissance du chiffre d'affaires d'Airbnb dans les années à venir.

Répartition géographique du chiffre d'affaires d'Airbnb

53,7 % du chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis et 46,3 % à l'international.

Analyse fondamentale d'Airbnb

Airbnb a publié le 9 mai dernier ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023. Brian Chesky, cofondateur et PDG d'Airbnb, a déclaré à cette occasion :

« Nous avons connu un nouveau trimestre record, avec plus de 120 millions de nuits et d'expériences réservées et une accélération de la croissance de l'offre dans le monde entier. Nous avons également enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 20 % d'une année sur l'autre et le flux de trésorerie disponible pour le trimestre s'est élevé à 1,6 milliard de dollars. Et, avec plus de 50 nouvelles fonctionnalités et mises à jour lancées la semaine dernière, notre service n'a jamais été aussi performant. »

120 millions de réservations sur Airbnb au premier trimestre 2023

Au T1, les nuits et les expériences réservées ont atteint un record avec plus de 120 millions de réservations. Plus d'hôtes voyagent sur Airbnb que jamais auparavant. Les nuits et les expériences réservées ont augmenté de 19 % au premier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente.

Chiffre d'affaires Airbnb en augmentation de 20 % au premier trimestre 2023

Le chiffre d'affaires Airbnb, de 1,8 milliard de dollars, a augmenté de 20 % en glissement annuel (24 % hors change), grâce à une solide croissance des nuitées et des expériences réservées et à la stabilité des tarifs journaliers moyens.

EBITDA à 262 millions d'euros

L'EBITDA d'Airbnb ajusté s'est élevé à 262 millions de dollars et le flux de trésorerie disponible à 1,6 milliard de dollars, soit une croissance de 32 % d'une année sur l'autre. La marge de l'EBITDA ajusté était de 14 % au T1 2023, relativement stable par rapport aux 15 % du T1 2022.

Bénéfice net de 117 millions de dollars pour Airbnb

Le bénéfice net d'Airbnb s'est élevé à 117 millions de dollars, le premier trimestre rentable de la société, contre une perte nette de 19 millions de dollars au T1 2022. Cette augmentation est principalement due à la croissance des revenus. Au T1 2023, la marge nette est positive de 6 %, contre une marge négative de 1 % au T1 2022.

Record de flux de trésorerie à 1,7 milliard de dollars pour Airbnb au premier trimestre 2023

Le flux de trésorerie disponible du T1 de 1,6 milliard de dollars est le plus élevé que la société Airbnb ait connu. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation au T1 2023 se sont élevés à 1,6 milliard de dollars, contre 1,2 milliard de dollars au T1 2022. L'augmentation du flux de trésorerie est due à la croissance du chiffre d'affaires et des réservations, ainsi qu'à l'expansion de la marge nette.

Analyse technique d'Airbnb

Analyse graphique du cours de bourse de l'action

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Airbnb

Sur les 12 derniers mois, l'action Airbnb est en hausse de 38,8 %. Le titre Airbnb a subi une fin d'année 2022 difficile en chutant de près de 35 % sur le dernier trimestre de l'année, avant de rebondir sur le support des 81,9 dollars (en bleu sur le graphique). Le titre Airbnb rebondit alors dans le sillage des valeurs technologiques et atteint un premier niveau de résistance à 128 dollars (en violet sur le graphique). L'action Airbnb grimpera même à son plus haut des 12 derniers mois à 128 dollars (en rouge sur le graphique) à la suite de sa publication des résultats 2022 qui a rassuré fortement le marché. Depuis, l'action Airbnb oscille dans un couloir délimité par deux niveaux de support et résistance bien établis : en borne basse, le niveau des 104 dollars (en jaune sur le graphique) et en borne haute, le niveau des 128 dollars. La tendance à court terme de l'action Airbnb est plutôt positive avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique). En outre, la MACD est positive et au niveau de sa ligne de signal. Le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre avis sur l'action Airbnb

Airbnb n'a pas eu le succès escompté depuis son introduction en bourse en décembre 2020. Même si l'action Airbnb a rapidement grimpé de 50 % au cours des deux mois suivants, la trajectoire a été essentiellement descendante depuis. Même si les actions Airbnb ont augmenté d'environ 50 % en 2023, profitant de la reprise du marché dans son ensemble, elles restent très éloignées de leur sommet des 212 dollars.

Airbnb bénéficie d'une qualité essentielle : la barrière à l'entrée que son modèle de Marketplace impose afin de bloquer le marché à de potentiels concurrents. En effet, Airbnb se distingue d'une entreprise immobilière traditionnelle par le fait qu'elle ne possède pas les biens qu'elle loue. Elle se contente de mettre en relation plus de 4 millions d'hôtes avec des clients qui ont réservé 121 millions de nuits et d'expériences au cours des trois premiers mois de l'année 2023. En d'autres termes, Airbnb est simplement une place de marché numérique qui perçoit des frais sur les transactions effectuées. Les hôtes souhaitent publier leur annonce de location de leur logement sur le site en raison de l'énorme portée mondiale de la plateforme, aujourd'hui présente dans plus de 220 pays et régions. Les voyageurs à la recherche d'un logement sont naturellement attirés par le service qui propose le plus de choix. Ce service devient de plus en plus puissant à mesure qu'il grandit, devenant de plus en plus précieux pour tous les utilisateurs. Airbnb a atteint la taille critique pour dissuader les hôtes ou les voyageurs de considérer une autre plateforme pour le service proposé.

En outre, les résultats financiers d'Airbnb sont remarquables. Malgré sa croissance exceptionnelle, l'entreprise Airbnb est extrêmement rentable. L'année dernière, Airbnb a généré 3,4 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible (FCF), soit une augmentation de 49 % d'une année sur l'autre. Cela s'est traduit par une superbe marge de 40 % (FCF en pourcentage du chiffre d'affaires).

Enfin, il est difficile de ne pas s'enthousiasmer pour les opportunités à long terme d'Airbnb. Les dirigeants estiment que l'entreprise opère sur un marché gigantesque de 3 400 milliards de dollars. L'entreprise Airbnb semble donc disposer d'un boulevard devant elle.

