Airbnb en hausse grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société de location de vacances Airbnb ABNB.O augmentent de 4,7 % à 126 $ avant le marché

** La société prévoit des revenus pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street

** ABNB a affiché des bénéfices plus élevés au troisième trimestre, soutenus par de fortes réservations sur les marchés d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique

** La société prévoit des revenus de 2,66 à 2,72 milliards de dollars au quatrième trimestre, au-dessus des estimations de 2,67 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société a déclaré un bénéfice trimestriel par action de 2,21 dollars, contre 2,13 dollars l'année dernière

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 4,10 milliards de dollars, en hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 8,4 % depuis le début de l'année

