Airbnb en hausse grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre

7 novembre - ** Les actions de la société de location de vacances Airbnb ABNB.O augmentent de 4,7 % à 126 $ avant le marché
** La société prévoit des revenus pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street
** ABNB a affiché des bénéfices plus élevés au troisième trimestre, soutenus par de fortes réservations sur les marchés d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique
** La société prévoit des revenus de 2,66 à 2,72 milliards de dollars au quatrième trimestre, au-dessus des estimations de 2,67 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** La société a déclaré un bénéfice trimestriel par action de 2,21 dollars, contre 2,13 dollars l'année dernière
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 4,10 milliards de dollars, en hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente
** À la dernière clôture, l'action a baissé de 8,4 % depuis le début de l'année
