Airbnb: EBITDA ajusté en hausse de 4% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Airbnb publie un bénéfice net de 461 millions de dollars au titre du dernier trimestre 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 4% à 765 millions, soit une marge de 31%, et un free cash-flow de 458 millions de dollars, soit une marge de 18%.



Le spécialiste de la location de logements de courte durée a vu ses revenus s'accroitre de 12% à 2,5 milliards de dollars, une croissance 'principalement portée par une augmentation solide des nuits passées et une hausse modeste du taux quotidien moyen'.



Pour l'ensemble de 2024, Airbnb revendique une marge d'EBITDA ajustée de 36%, dépassant légèrement son objectif qui était de 35,5%, et une marge de free cash-flow de 40%, comme prévu 'supérieure de plusieurs points' à la marge d'EBITDA ajustée.





Valeurs associées AIRBNB RG-A 141,04 USD NASDAQ +0,37%