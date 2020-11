Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbnb devrait prochainement publier ses documents en vue d'une IPO Reuters • 05/11/2020 à 12:53









AIRBNB DEVRAIT PROCHAINEMENT PUBLIER SES DOCUMENTS EN VUE D'UNE IPO (Reuters) - Airbnb prévoit de publier en début de semaine prochaine un prospectus d'introduction en Bourse, qui pourrait avoir lieu début décembre malgré le contexte difficile lié à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de COVID-19, rapportent deux sources au fait du dossier. Ce document permettra aux investisseurs d'avoir une vue détaillée des activités du spécialiste américain de la location de courte durée, notamment de sa faculté d'adaptation face aux contraintes provoquées par la pandémie de coronavirus et l'effondrement du tourisme mondial. La crise sanitaire a poussé Airbnb à concentrer son offre sur les maisons de vacances, où il profite d'une forte demande de particuliers délaissant les hôtels, plutôt que les appartements en ville. Le groupe de San Francisco devrait annoncer début décembre sa fourchette de prix et lancer une tournée auprès des investisseurs, a indiqué une des sources. Ce calendrier reste toutefois soumis aux conditions de marché, a-t-elle ajouté. Airbnb a annoncé en août dernier le dépôt d'une demande confidentielle d'autorisation d'introduction en Bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis. Reuters a rapporté le mois dernier qu'Airbnb espérait lever environ 3 milliards de dollars (2,54 milliards d'euros), ce qui valoriserait le groupe à plus de 30 milliards de dollars. (Joshua Franklin à Boston, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

