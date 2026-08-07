Airbnb dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à la demande mondiale en matière de voyages et à l'effet Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2, ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 7 et 9) par Aishwarya Jain et Doyinsola Oladipo

La société de location de vacances Airbnb

ABNB.O a dépassé jeudi les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande mondiale en matière de voyages et à l’afflux de nouveaux utilisateurs lors de la Coupe du monde de la FIFA organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les entreprises du secteur du voyage, notamment les agences en ligne Expedia EXPE.O et Booking BKNG.O , ont profité de la Coupe du monde qui vient de s’achever. Airbnb a indiqué que ses réservations en Amérique du Nord au cours du deuxième trimestre avaient enregistré leur plus forte croissance depuis près de trois ans. L’action de la société basée à San Francisco a progressé de 10,8% en séance prolongée.

"Nous avons enregistré certains des meilleurs résultats depuis des années", a déclaré Brian Chesky, directeur général d’Airbnb, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. "Le nombre de nouveaux clients qui essaient Airbnb n’a jamais été aussi élevé depuis des années."

À l’échelle mondiale, le nombre de nuitées et de places réservées, un indicateur qui inclut à la fois les séjours en chambre et les réservations de services, a augmenté de 10% pour atteindre 148,3 millions au cours du trimestre. En Amérique du Nord, qui représentait plus de 40% de son chiffre d’affaires en 2025, les réservations trimestrielles ont progressé d’un pourcentage "à un chiffre élevé".

La Coupe du monde et la croissance sur des marchés tels que le Brésil et l’Inde ont aidé l’entreprise à compenser en partie la pression exercée par la guerre en Iran , qui a nui aux voyages internationaux long-courriers en raison des réacheminements de vols et de la hausse des coûts du kérosène. Airbnb a indiqué avoir également observé une reprise régulière de la demande au Moyen-Orient.

Depuis mai dernier, l’entreprise a élargi sa plateforme pour y inclure des services tels que des chefs privés et la location de voitures, ainsi que des milliers d’hôtels de charme, ce qui témoigne d’une évolution continue au-delà de son activité initiale de location.

L’entreprise a déclaré que, à mesure qu’elle se développe dans de nouveaux domaines de services, de nombreuses opportunités de fusions et d’acquisitions se présentent. "Nous disposons de beaucoup de liquidités, nous en générons beaucoup; les entrepreneurs aimeraient acquérir une partie d’Airbnb et détenir des actions, je pense donc qu’il existe un nombre considérable d’opportunités pour nous", a déclaré Chesky.

Les investisseurs et les analystes suivent de près les efforts d’expansion d’Airbnb, car cette réorientation la fait évoluer vers une agence de voyage en ligne plus conventionnelle, ce qui pourrait renforcer sa concurrence avec des poids lourds tels que Booking, Expedia et Tripadvisor TRIP.O .

Chesky a indiqué que la transformation de l’entreprise ne faisait que commencer et qu’après être devenue une plateforme de voyage tout-en-un, Airbnb passerait "du voyage à l’habitat" puis, dans une troisième phase, s’orienterait vers "d’autres moyens de créer des liens entre les gens" sur sa plateforme.

Le nombre de nuitées réservées dans des hôtels via Airbnb a augmenté près de trois fois plus vite que celui des nuitées dans des logements particuliers, même si cela ne représente encore qu’un pourcentage à un chiffre du total des nuitées réservées, a précisé l’entreprise.

Elle prévoit une progression de son chiffre d’affaires en 2026 "d’au moins une quinzaine de points de pourcentage", contre une fourchette "comprise entre une dizaine et une quinzaine de points de pourcentage" annoncée précédemment.

La société a affiché un bénéfice par action de 1,37 dollar pour le trimestre clos le 30 juin, contre 1,03 dollar il y a un an.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 3,61 milliards de dollars, contre 3,1 milliards un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 3,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.