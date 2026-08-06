Airbnb bondit de 10%, porté par la vigueur des réservations

Airbnb bondit de 10% dans les échanges électroniques après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, confirmant la résistance de la demande touristique malgré un environnement encore marqué par les tensions géopolitiques et la hausse du coût des déplacements.

La plateforme californienne de location de logements et d'expériences de voyage a enregistré un chiffre d'affaires de 3,61 MdsUSD au deuxième trimestre, en hausse de 17% sur un an et légèrement supérieur au consensus de 3,58 MdsUSD.

La progression de la rentabilité a également soutenu la réaction du marché, le bénéfice net ayant augmenté de 27% à 816 MUSD, tandis que le bénéfice dilué par action a atteint 1,37 dollar, contre 1,26 dollar attendu. Cette performance a toutefois bénéficié d'un avantage fiscal exceptionnel de 77 MUSD. Plus représentatif de la dynamique opérationnelle, l'Ebitda ajusté a progressé de 21% à 1,26 MdUSD, avec une marge portée à 35%, contre 33,7% un an plus tôt.

La vigueur des réservations a constitué l'autre point fort de la publication, avec 148 millions de nuits et de sièges réservés, soit une hausse de 10%, tandis que la valeur brute des réservations a augmenté de 16% à 27,25 MdsUSD. La croissance a notamment été soutenue par l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, deux régions encore moins matures pour le spécialiste mondial de l'hébergement alternatif.

Cette publication s'inscrit dans un contexte plutôt favorable pour les grandes plateformes de voyage, récemment soutenues par la solidité des déplacements domestiques et régionaux. Airbnb devra néanmoins surveiller l'effet de ses options de paiement différé, qui favorisent les réservations mais retardent les encaissements et s'accompagnent de taux d'annulation plus élevés.