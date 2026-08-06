Airbnb affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande mondiale de voyages et à l'effet Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du troisième paragraphe: suppression du symbole du dollar dans les réservations de nuitées et de services) par Aishwarya Jain et Doyinsola Oladipo

La société de location de vacances Airbnb

ABNB.O a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande mondiale de voyages et par l’afflux de nouveaux utilisateurs lors de la Coupe du monde de la FIFA organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les entreprises du secteur du voyage, notamment les agences en ligne Expedia EXPE.O et Booking BKNG.O , ont largement profité de la Coupe du monde de la FIFA qui vient de s’achever. Airbnb a indiqué que ses réservations en Amérique du Nord au cours du deuxième trimestre avaient enregistré leur plus forte croissance depuis près de trois ans.

À l’échelle mondiale, le nombre de nuitées et de places réservées – un indicateur qui inclut à la fois les séjours en chambre et les réservations de services – a augmenté de 10 % pour atteindre 148,3 millions au cours du trimestre. En Amérique du Nord, qui représentait plus de 40 % de son chiffre d’affaires en 2025, les réservations trimestrielles ont progressé d'un pourcentage "à un chiffre élevé".

Cela a permis au secteur de compenser en partie la pression liée à la guerre en Iran, qui a nui aux voyages internationaux long-courriers en raison des changements d’itinéraires aériens et de la hausse des coûts du kérosène. Airbnb a déclaré avoir observé une reprise régulière de la demande au Moyen-Orient.

Depuis mai dernier, l’entreprise a élargi sa plateforme pour y inclure des services tels que des chefs à domicile et la location de voitures, ainsi que des milliers d’hôtels de charme, marquant ainsi une évolution continue au-delà de son activité initiale de location.

Les investisseurs et les analystes ont suivi de près ses efforts d’expansion, car cette réorientation la rapproche d’une agence de voyage en ligne plus conventionnelle, ce qui pourrait la mettre en concurrence avec des poids lourds tels que Booking, Expedia et TripAdvisor TRIP.O .

Le nombre de nuitées réservées dans des hôtels via Airbnb a augmenté près de trois fois plus vite que celui des nuitées dans des logements particuliers, même si elles ne représentent encore qu’un pourcentage à un chiffre du total des nuitées réservées, a-t-elle précisé.

La société basée à San Francisco prévoit que son chiffre d’affaires pour 2026 progressera "d’au moins une quinzaine de points de pourcentage", contre une fourchette de "quelques points à une quinzaine de points" prévue précédemment.

Elle a affiché un bénéfice par action de 1,37 dollar pour le trimestre clos le 30 juin, contre 1,03 dollar il y a un an.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 3,61 milliards de dollars, contre 3,1 milliards un an plus tôt.