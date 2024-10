Airbags Takata: plus de 200.000 Citroën et DS ont été réparées

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Quelque 200.000 voitures Citroën et DS équipées d'airbags défaillants fournis par l'équipementier japonais Takata, soit un tiers des véhicules concernés, ont été réparées en France, Italie, Espagne et au Portugal, a indiqué Stellantis lundi.

Ces quatre pays européens représentent 91% des véhicules concernés par la campagne de rappel d'ampleur menée par ce constructeur, qui demande l'immobilisation du véhicule jusqu'à ce qu'il soit réparé.

En France, 114.000 voitures ont été remises à niveau et 90.000 véhicules supplémentaires devraient suivre prochainement, a précisé Stellantis.

Au total, 530.000 Citroën C3 et DS3 vendues entre 2009 et 2019 en Europe et au Maghreb sont concernées, dont 246.000 en France.

Depuis l'annonce de la campagne de rappel au mois de mai, le groupe automobile a multiplié les courriers recommandés aux clients concernés, trouvés via les fichiers d'immatriculation, et lancé des campagnes d'information dans les médias.

De nombreux propriétaires ne se sont cependant pas encore manifestés.

Stellantis a doublé la production d'airbags adaptés dans l'usine d'un sous-traitant. Le constructeur a également dopé son offre de véhicules de courtoisie destinés à remplacer les voitures en cours de réparation (36.000 en France), disponibles dans 6 parcs à travers le sud de la France, ou livrables à domicile pour les clients éloignés.

Les airbags du fabricant japonais Takata - qui a fait faillite entretemps - secouent le secteur de l'automobile depuis 2014: ils ont causé plusieurs décès en projetant des pièces dangereuses au visage du conducteur, à cause d'un gaz qui vieillit mal dans les climats chauds et humides.

Volkswagen, Nissan ou Toyota ont également lancé récemment des campagnes de rappel concernant des airbags Takata, mais sans incitation à arrêter de conduire. BMW a rappelé cet été plus de 1,7 million de véhicules aux Etats-Unis et en Chine pour ce même problème.