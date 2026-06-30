 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Products se retire d'un projet d'énergie propre en Louisiane et va comptabiliser des charges pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air Products APD.N a annoncé mardi qu'elle ne donnerait pas suite au projet « Louisiana Clean Energy Complex », ce qui pourrait entraîner des charges avant impôts au troisième trimestre.

La société a précisé que ces charges avant impôts ne devraient pas dépasser 2,9 milliards de dollars.

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
271,290 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
114,7 +37,70%
2CRSI
30,16 -2,58%
CAC 40
8 377,59 +0,12%
TELEPERFORMANCE
45,32 -12,81%
Pétrole Brent
73,31 +1,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank