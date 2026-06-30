Air Products se retire d'un projet d'énergie propre en Louisiane et va comptabiliser des charges pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Air Products APD.N a annoncé mardi qu'elle ne donnerait pas suite au projet « Louisiana Clean Energy Complex », ce qui pourrait entraîner des charges avant impôts au troisième trimestre.
La société a précisé que ces charges avant impôts ne devraient pas dépasser 2,9 milliards de dollars.
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