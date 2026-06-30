Air Products s'envole après le retrait d'un projet d'énergie propre en Louisiane et annonce une charge de 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action du fabricant de gaz industriels Air Products APD.N progresse de 7,4 % à 291,30 dollars en pré-ouverture

** La société annonce qu'elle ne donnera pas suite au projet "Louisiana Clean Energy Complex"

** Elle explique que le projet ne répondait pas à ses "critères de rentabilité stricts"

** APD indique qu’elle comptabilisera au troisième trimestre des charges avant impôts qui ne devraient pas dépasser 2,9 milliards de dollars, principalement liées à la dépréciation d’actifs et à la résiliation d’engagements contractuels

** La société ajoute qu’elle mettra fin à un projet d’usine d’hydrogène liquide zéro carbone à Casa Grande, en Arizona, ainsi qu’à d’autres projets de moindre envergure soutenant la distribution d’énergie propre

** APD précise qu’elle ne s’attend pas à ce que les dépenses en trésorerie liées à ces charges dépassent 925 millions de dollars

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 9,9 % depuis le début de l’année