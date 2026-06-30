 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Products s'envole après le retrait d'un projet d'énergie propre en Louisiane et annonce une charge de 2,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action du fabricant de gaz industriels Air Products APD.N progresse de 7,4 % à 291,30 dollars en pré-ouverture

** La société annonce qu'elle ne donnera pas suite au projet "Louisiana Clean Energy Complex"

** Elle explique que le projet ne répondait pas à ses "critères de rentabilité stricts"

** APD indique qu’elle comptabilisera au troisième trimestre des charges avant impôts qui ne devraient pas dépasser 2,9 milliards de dollars, principalement liées à la dépréciation d’actifs et à la résiliation d’engagements contractuels

** La société ajoute qu’elle mettra fin à un projet d’usine d’hydrogène liquide zéro carbone à Casa Grande, en Arizona, ainsi qu’à d’autres projets de moindre envergure soutenant la distribution d’énergie propre

** APD précise qu’elle ne s’attend pas à ce que les dépenses en trésorerie liées à ces charges dépassent 925 millions de dollars

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 9,9 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
271,530 USD NYSE +0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115 +38,06%
2CRSI
30,16 -2,58%
CAC 40
8 378,04 +0,13%
TELEPERFORMANCE
45,32 -12,81%
Pétrole Brent
73,31 +1,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank