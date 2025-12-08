 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 108,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Products et Yara en pourparlers en vue d'un partenariat dans un projet relatif à l'ammoniac ; les actions chutent
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 17:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de la société de gaz industriels Air Products APD.N chutent de 7,2 % à 241,95 dollars

** APD est en pourparlers avec le producteur d'engrais norvégien Yara International YAR.OL pour combiner ses projets d'ammoniac à faibles émissions aux États-Unis et en Arabie Saoudite avec le réseau mondial d'ammoniac de Yara

** Yara acquerra des installations de production, de stockage et d'expédition d'ammoniac pour environ 25 % du coût total du projet, une fois que l'usine d'ammoniac du Louisiana Clean Energy Complex aura atteint ses niveaux de performance

** Krzysztof Smalec, analyste chez Morningstar, affirme que certains investisseurs auraient préféré qu'APD se retire complètement du projet en Louisiane

** Cela implique qu'Air Products devrait continuer à investir dans les dépenses d'investissement nécessaires jusqu'à ce que le projet soit achevé

** Krzysztof ajoute que les investisseurs sont préoccupés par le risque de nouveaux retards et de dépassements de coûts sur le projet

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 17,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
239,020 USD NYSE -8,31%
EDISON INTL
57,250 USD NYSE -1,45%
PG&E
15,115 USD NYSE -0,33%
YARA INTERNATION
33,060 EUR Tradegate -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank