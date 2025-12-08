Air Products et Yara en pourparlers en vue d'un partenariat dans un projet relatif à l'ammoniac ; les actions chutent

8 décembre - ** Les actions de la société de gaz industriels Air Products APD.N chutent de 7,2 % à 241,95 dollars

** APD est en pourparlers avec le producteur d'engrais norvégien Yara International YAR.OL pour combiner ses projets d'ammoniac à faibles émissions aux États-Unis et en Arabie Saoudite avec le réseau mondial d'ammoniac de Yara

** Yara acquerra des installations de production, de stockage et d'expédition d'ammoniac pour environ 25 % du coût total du projet, une fois que l'usine d'ammoniac du Louisiana Clean Energy Complex aura atteint ses niveaux de performance

** Krzysztof Smalec, analyste chez Morningstar, affirme que certains investisseurs auraient préféré qu'APD se retire complètement du projet en Louisiane

** Cela implique qu'Air Products devrait continuer à investir dans les dépenses d'investissement nécessaires jusqu'à ce que le projet soit achevé

** Krzysztof ajoute que les investisseurs sont préoccupés par le risque de nouveaux retards et de dépassements de coûts sur le projet

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 17,6 % depuis le début de l'année