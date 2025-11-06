 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 017,83
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Products dépasse les estimations de bénéfices grâce à ses ventes en Europe et en Asie, et prévoit des bénéfices élevés pour 2026
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de gaz industriels Air Products APD.N a prévu un bénéfice ajusté pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, après avoir dépassé les attentes de bénéfices trimestriels grâce à de fortes ventes en Europe et en Asie, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 4% dans les échanges de pré-marché.

L'activité commerciale de la zone euro a vu les nouvelles commandes augmenter en août pour la première fois depuis mai 2024, aidant l'activité globale à croître au rythme le plus rapide en 15 mois.

Les ventes du quatrième trimestre en Europe, deuxième source de revenus d'Air Products, ont augmenté de 8 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 789 millions de dollars, la société ayant répercuté la hausse des coûts de l'énergie sur ses clients et bénéficié d'effets de change favorables.

Parallèlement, l'Asie, le troisième segment le plus important, a connu une augmentation de 1 % pour atteindre 870 millions de dollars, grâce à l'augmentation des volumes marchands hors hélium et à l'amélioration des prix.

Cependant, les ventes sur son plus grand marché, les Amériques, ont chuté de 1 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars, en raison d'une vente d'actifs ponctuelle l'année précédente, qui a entraîné une baisse de 7 % des volumes.

Son rival Linde LIN.DE a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes, tout en restant prudent sur ses perspectives de bénéfices pour le reste de l'année, en raison de la faiblesse de ses activités en Europe.

En janvier, la société a perdu une course aux procurations contre l'investisseur activiste Mantle Ridge, qui a conduit à l'élection de trois nouveaux administrateurs et à l'éviction du directeur général du conseil d'administration, Mantle Ridge ayant fait pression pour le remplacement du chef âgé de 80 ans.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 12,85 et 13,15 dollars par action, dont le point médian est supérieur aux attentes de 12,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
237,460 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

  • Philippines: une commune recouverte de boue après le passage du typhon meurtrier Kalmaegi
    Philippines: une commune recouverte de boue après le passage du typhon meurtrier Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:00 

    "Besoin d'aide": au milieu d'habitations endommagées et de rue couverte de boue, un panneau de fortune témoigne de la détresse des habitants d'une commune près de la Cebu, dans le centre des Philippines, après le passage du typhon Kalmaegi, qui a balayé le pays, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank