Air Products dépasse les estimations de bénéfices grâce à ses ventes en Europe et en Asie, et prévoit des bénéfices élevés pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de gaz industriels Air Products APD.N a prévu un bénéfice ajusté pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, après avoir dépassé les attentes de bénéfices trimestriels grâce à de fortes ventes en Europe et en Asie, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 4% dans les échanges de pré-marché.

L'activité commerciale de la zone euro a vu les nouvelles commandes augmenter en août pour la première fois depuis mai 2024, aidant l'activité globale à croître au rythme le plus rapide en 15 mois.

Les ventes du quatrième trimestre en Europe, deuxième source de revenus d'Air Products, ont augmenté de 8 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 789 millions de dollars, la société ayant répercuté la hausse des coûts de l'énergie sur ses clients et bénéficié d'effets de change favorables.

Parallèlement, l'Asie, le troisième segment le plus important, a connu une augmentation de 1 % pour atteindre 870 millions de dollars, grâce à l'augmentation des volumes marchands hors hélium et à l'amélioration des prix.

Cependant, les ventes sur son plus grand marché, les Amériques, ont chuté de 1 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars, en raison d'une vente d'actifs ponctuelle l'année précédente, qui a entraîné une baisse de 7 % des volumes.

Son rival Linde LIN.DE a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes, tout en restant prudent sur ses perspectives de bénéfices pour le reste de l'année, en raison de la faiblesse de ses activités en Europe.

En janvier, la société a perdu une course aux procurations contre l'investisseur activiste Mantle Ridge, qui a conduit à l'élection de trois nouveaux administrateurs et à l'éviction du directeur général du conseil d'administration, Mantle Ridge ayant fait pression pour le remplacement du chef âgé de 80 ans.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 12,85 et 13,15 dollars par action, dont le point médian est supérieur aux attentes de 12,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.