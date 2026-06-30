Air Products bondit après l'abandon d'un projet d'énergie propre en Louisiane et annonce une charge de 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 juin - ** L'action Air Products APD.N progresse de 9,7 % à 297,68 dollars

**Le fabricant de gaz industriels annonce qu'il ne donnera pas suite au projet "Louisiana Clean Energy Complex"

** Il ajoute que le projet ne répondait pas à ses "critères de rentabilité stricts"

** La société enregistrera au troisième trimestre des charges avant impôts qui ne devraient pas dépasser 2,9 milliards de dollars, principalement liées à la dépréciation d’actifs et à la résiliation d’engagements contractuels – APD

** Il précise qu’il mettra fin à un projet d’usine d’hydrogène liquide zéro carbone à Casa Grande, en Arizona, ainsi qu’à d’autres projets de moindre envergure soutenant la distribution d’énergie propre

** APD indique ne pas s'attendre à ce que les dépenses en trésorerie liées à ces charges dépassent 925 millions de dollars

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l’action affiche une hausse de20,5 % depuis le début de l’année