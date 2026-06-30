Air Products abandonne un mégaprojet et va passer 2,9 milliards de dollars de charges

Le spécialiste américain des gaz industriels a annoncé une réorganisation drastique de son portefeuille d'actifs. Si l'hydrogène propre subit un coup d'arrêt en Louisiane et en Arizona, le projet NEOM en Arabie saoudite avance avec la finalisation d'un accord commercial majeur avec Yara.

La société a officialisé l'abandon de son projet emblématique "Louisiana Clean Energy Complex" (LCEC). Pour se justifier, Air Products a expliqué tabler sur des rendements financiers attendus inférieurs à ses critères de rentabilité exigeants. Le groupe précise toutefois qu'il maintient ses activités existantes en Louisiane, où il exploite déjà 18 sites de production et son réseau mondial de pipelines d'hydrogène.

Une lourde facture comptable au troisième trimestre

Cet arbitrage stratégique, combiné à d'autres mesures de réorganisation, va lourdement peser sur les comptes du groupe. Air Products annonce l'enregistrement de charges avant impôts pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars (environ 2,2 milliards de dollars après impôts) au titre de son troisième trimestre fiscal 2026.

Ces provisions reflètent principalement des dépréciations d'actifs et des ruptures d'engagements contractuels liés au projet LCEC. Elles intègrent également l'arrêt d'un projet d'usine d'hydrogène liquide décarboné à Casa Grande (Arizona) ainsi que de plusieurs micro-projets de distribution. Le groupe incrimine des conditions commerciales difficiles, une économie des projets dégradée et un développement plus lent que prévu des marchés de l'hydrogène, notamment pour la mobilité.

L'entreprise tente désormais de limiter la casse en redéployant certains actifs vers d'autres projets et en négociant ses contrats en cours, tout en prévenant que ces estimations de coûts de résiliation pourraient encore être ajustées.

Cap sur l'Arabie saoudite avec le projet NEOM

Pour compenser ce repli américain, Air Products sécurise le débouché commercial de ses investissements au Moyen-Orient. Le groupe est en train de finaliser un accord de commercialisation et de distribution avec le norvégien Yara International.

Cet accord, totalement indépendant de la décision sur le LCEC, porte sur l'ammoniac renouvelable issu du projet NEOM Green Hydrogen en Arabie saoudite. Concrètement, la production de ce qui est présenté comme la première usine mondiale de grande capacité d'ammoniac renouvelable sera distribuée à l'échelle globale en s'appuyant sur le réseau logistique international de Yara. Les détails financiers complets de cette réorganisation seront dévoilés lors de la publication des résultats du troisième trimestre fiscal.