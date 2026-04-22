Air Liquide va investir 350 millions de dollars en Louisiane
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:13
Air Liquide confirme ses ambitions outre-Atlantique en annonçant un investissement massif de plus de 350 millions de dollars destiné à soutenir la future usine sidérurgique bas carbone de HYUNDAI-POSCO Louisiana LLC (HPLS). Ce projet, dont la mise en service est prévue pour 2028, marque une étape clé dans le renforcement de la souveraineté industrielle américaine.
Un réseau stratégique le long du Mississippi
L'investissement se concrétisera par l'installation d'une nouvelle unité de séparation de l'air (ASU) sur le site de Koch Methanol, à St. James Parish. Mais l'atout maître d'Air Liquide réside dans son vaste réseau de canalisations longeant le fleuve Mississippi. Ce maillage industriel permet au groupe d'offrir une flexibilité opérationnelle et une fiabilité d'approvisionnement inégalées pour l'oxygène, l'azote et l'argon, gaz essentiels à la production d'acier de nouvelle génération.
Accompagner la transition énergétique
Ce partenariat s'inscrit dans la volonté d'Air Liquide de décarboner les industries lourdes. En fournissant des solutions de gaz hautement performantes à HPLS, le groupe permet la production locale de matériaux essentiels avec une empreinte carbone réduite.
"Ce partenariat illustre notre engagement en faveur de la décarbonation industrielle aux États-Unis", souligne Matthieu Giard, membre du Comité Exécutif du Groupe.
Un signal fort pour la Louisiane
Salué par le gouverneur Jeff Landry, cet investissement renforce le leadership d'Air Liquide dans une région stratégique pour le secteur de l'énergie et de la chimie. En plus de servir la sidérurgie, cette nouvelle infrastructure soutiendra l'augmentation de la production de méthanol sur le site de Koch, optimisant ainsi l'écosystème industriel local.
Pour les investisseurs, cette annonce confirme la capacité d'Air Liquide à sécuriser des contrats de long terme sur des marchés en pleine transition, garantissant ainsi des revenus récurrents tout en consolidant son avance technologique dans les infrastructures bas carbone.
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