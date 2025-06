Air Liquide: va investir 200 M$ en Louisiane information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce que le groupe va investir jusqu'à 200 millions de dollars américains en Louisiane pour moderniser une unité de séparation des gaz de l'air et étendre son réseau de canalisations d'environ 50 km dans le golfe du Mexique.



Cet investissement s'inscrit dans le cadre du renouvellement d'un contrat long-terme avec Dow, permettant à Air Liquide de poursuivre la fourniture d'oxygène et d'azote sur le site industriel de St Charles à Taft.



Les travaux, qui incluent des optimisations de l'installation et le renforcement du réseau sur le Mississippi, devraient s'achever début 2027.



Ce projet vise à améliorer l'efficacité et la flexibilité de la production et de la distribution des gaz, consolidant la présence du groupe dans le bassin du Mississippi et le golfe du Mexique.







Valeurs associées AIR LIQUIDE 175,1400 EUR Euronext Paris -0,82%