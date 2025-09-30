Air Liquide va investir 130 millions d'euros à Singapour

(AOF) - Air Liquide va investir 130 millions d’euros pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour. Dans le cadre de deux nouveaux contrats à long terme, le groupe français va construire, détenir et exploiter deux nouvelles installations de production de gaz industriels de pointe pour soutenir l’expansion d’un fabricant majeur de semi-conducteurs.

Dans le détail, ces installations fourniront un grand volume d'azote ultra-pur pour la production de puces électroniques avancées et intégreront des technologies numériques telles que l'automatisation et la maintenance prédictive afin d'améliorer l'efficacité énergétique, la fiabilité opérationnelle et le contrôle qualité.

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 27,1 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95,54 % puis gaz & services (marchés globaux, technologies, ingenierie et construction);

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 39 %, l’Europe pour 37 %, l’Asie-Pacifique pour 20 % ;

- Ambition : tirer parti de la transition énergétique -décarbonation via l’offre de gaz bas-carbone, le captage & gestion du CO- et se renforcer dans les 5 métiers de mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique….

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier présidant le conseil de 14 administrateurs, François Jackow étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- simplification l’organisation : création d’une direction industrielle mondiale unique, ajustement du comité exécutif, réduction des niveaux hiérarchiques,

- focus sur la rentabilité : gestion active des prix, optimisation du portefeuille d’activités (cessions en Afrique), efficacité industrielle, dont l’extension des centres de services partagés, et optimisation de l’exploitation des données,

- innovation visant à l'excellence opérationnelle par le biais d’un réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques et des laboratoires dédiés -expertise data, IoT, molécules. ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- par le biais de captage et stockage de CO2, production d’hydrogène en électricité bas carbone et 8 Mds€ investis sur 2022-2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène,

- d’où une très rapide baisse de l’intensité carbone dès 2024 :- 41 % vs 2015,

- participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ investis pour 15 Mds€ d’effet de levier), création avec Totalenergies de TEAL Mobility, futur n° 1 européen de la distribution d’hydrogène pour poids lourds,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité et des résultats futurs via :

- les partenariats industriels de long terme et les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de 20 ans) avec marge d’exploitation de + 20 % ;

- les décisions d’investissements au niveau record de 4,4 Mds€ ;

- Soutien financier des fonds publics européens et américains à la transition énergétique et lancement aux Etats-Unis d’un projet majeur d’hydrogène bas-carbone avec ExxonMobil ;

- Bilan sain avec un retour sur fonds propres de 35 %, une dette nette ramenée à 9,2 Mds€, une capacité d’autofinancement de 6,5 Mds€.

Défis

- Impact négatif du recul des prix de l’énergie et des parités de changes, notamment l’euro/peso argentin ;

- Anticipation 2025, dernière année du plan Advance : croissance des revenus entre 5 et 6 %, un retour sur capitaux employés supérieur à 10 % et ralentissement des émissions de CO2 ?

- Ambition 2025-26 d’une marge opérationnelle portée de 19,9 à près de 22 % ;

- Dividende 2024 de 3,3 €.