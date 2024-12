Air Liquide: subvention européenne pour le projet ENHANCE information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir reçu une subvention de 110 millions d'euros du Fonds européen pour l'innovation pour son projet ENHANCE, destiné à produire et distribuer de l'hydrogène bas carbone et renouvelable dérivé de l'ammoniac.



Dans le cadre de ce projet, il a l'intention de construire, de détenir et d'exploiter dans le port belge d'Anvers-Bruges, une usine de craquage d'ammoniac renouvelable à grande échelle, la première du genre, ainsi qu'un liquéfacteur d'hydrogène innovant.



'Cette nouvelle installation contribuerait à la décarbonation d'un large éventail de clients les plus émetteurs de CO2, tels que les raffineries, la chimie, ainsi que les transports routiers, maritimes et aériens lourds', souligne le groupe de gaz industriels.





