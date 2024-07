Air Liquide: Stockholm adopte sa technologie de liquéfaction du CO2

(AOF) - Air Liquide annonce que sa technologie innovante de liquéfaction du CO₂, Cryocap LQ, a été sélectionnée par Stockholm Exergi, le fournisseur d’énergie de la capitale suédoise, pour contribuer à son projet de bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone. Le groupe souligne que cette nouvelle technologie représente une brique supplémentaire importante dans son portefeuille de technologies propriétaires et ouvre la voie au développement de chaînes de valeur de captage et de stockage du carbone (CCS) à grande échelle.

"En permettant de transporter le CO₂ sur de longues distances vers des puits de carbone pour un stockage permanent, la solution de liquéfaction du CO₂ contribue à la viabilité des projets de CCS et à l'émergence d'une industrie bas carbone".

