Air Liquide signe un accord pour acquérir DIG Airgas en Corée du Sud

Le logo d'Air Liquide à Paris

Air Liquide a annoncé vendredi la signature d'un accord en vue d'acquérir le groupe coréen DIG Airgas, dans le cadre d'une transaction attribuant au groupe sud-coréen une valeur d’entreprise de 2,85 milliards d’euros.

L'opération, qui "contribuera à la croissance du résultat net d’Air Liquide dès l’année suivant l’intégration au groupe", selon le directeur général François Jackow dans un communiqué, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

"Non seulement nos implantations et nos activités dans le pays sont complémentaires, mais DIG Airgas dispose également d’un portefeuille de près de 20 projets sécurisés", ajoute le groupe français dans le communiqué.

Acteur du secteur sud-coréen des gaz industriels fondé en 1979, DIG Airgas a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires annuel de 510 millions d’euros, selon Air Liquide.

Le rachat est soutenu par un crédit-relais structuré et sera (re)financé par des émissions obligataires, a précisé le groupe français.

(Rédigé par Noemie Naudin et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)