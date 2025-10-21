Eurofins (laboratoires d'analyses): l'activité progresse au 3T

Le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific a poursuivi l'accélération de son activité au troisième trimestre et confirmé mardi ses objectifs pour l'exercice 2025, tout en anticipant un possible impact négatif du renforcement de l'euro face au dollar.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 4,6% à 1,8 milliard d'euros, proche des anticipations du consensus des analystes de Factset et Bloomberg qui attendaient 1,81 milliard d'euros. La croissance organique du chiffre d'affaires s'est élevée à 4,2%.

Pour 2025, le groupe continue de tabler sur une croissance "à un chiffre unique et moyen" des revenus, ainsi qu'une rentabilité en hausse, sachant que ces objectifs ont été bâtis en supposant que les taux de change moyens pour l'exercice restent les mêmes que pour 2024.

Mais l'euro s'est apprécié par rapport au dollar américain au cours des neuf premiers mois de 2025, ce qui peut avoir des effets de change négatifs sur les résultats financiers d'Eurofins déclarés en euros, prévient le groupe.

Ainsi, si le taux de change dollar américain/euro à la fin du troisième trimestre 2025 se maintient jusqu'à la fin de l'année, Eurofins s'attend à un impact négatif de 1,6% imputable au dollar américain, sur la croissance de son chiffre d'affaires annuel.

"Le dollar américain a représenté environ 70% de l'impact négatif total des variations de change sur le chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de 2025", souligne ce champion mondial qui analyse des produits biologiques, pharmaceutiques, chimiques et environnementaux, des cosmétiques, des matériaux, des aliments.

Le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2025 s'est élevé à 5,415 milliards d'euros, en hausse de 5,3% par rapport à la même période de 2024. Cette progression a été tirée par la croissance organique et les acquisitions, et ce malgré un effet de change défavorable de -1,5% lié au renforcement de l'euro et à un effet calendaire (un jour ouvrable de moins qu'en 2024).