Air Liquide se renforce dans l'Est de la Chine

(AOF) - Air Liquide (+0,47% à 172,80 euros) annonce vouloir investir quelque 60 millions d'euros pour acquérir et exploiter une unité de séparation des gaz de l'Air (ASU) dans le cadre d'un contrat à long terme avec le groupe chimique chinois Wanhua Chemical Group (Wanhua), dans la ville de Yantai dans la province orientale du Shandong. Le groupe français va également construire, détenir et exploiter une nouvelle unité de production d'argon liquide sur ce site pour servir les marchés de cette province.

Ce contrat à long terme, le premier signé avec Wanhua, permettra à Air Liquide de commencer à y fournir des gaz industriels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 29,9 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95,5 %, marchés globaux et technologies pour 3 % puis ingénierie et construction ;

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 39 %, l’Europe pour 37 %, l’Asie-Pacifique pour 20 % ;

- Ambition : tirer parti de la transition énergétique -décarbonation via l’offre de gaz bas-carbone, le captage & gestion du CO- et se renforcer dans les 5 métiers de mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique….

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier, présidant le conseil de 12 administrateurs (14 après l’AG de mai 2023), François Jackow étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : simplification en cours de l’organisation : création d’une direction industrielle mondiale unique, ajustement du comité exécutif, réduction des niveaux hiérarchiques, gestion active des prix pour limiter l’impact inflationniste, dynamisme du portefeuille d’activités, avec cessions, notamment en Afrique, innovation visant à l'excellence opérationnelle par le biais d’un réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques et des laboratoires dédiés - expertise data, IoT, molécules ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires, 2025 (après la stabilité des émissions depuis 2021, début de la réduction en absolu) et 2035 (recul de 33 % par vs 2015), par le biais de : captage, stockage de CO2, production d’hydrogène en électricité bas carbone, 8 Mds€ investis sur 2022-2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène, participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ investis pour 15 Mds€ d’effet de levier), création avec TotalEnergies de TEAL Mobility , futur n° 1 européen de la distribution d’hydrogène (100 stations pour poids lourds, émissions récurrentes d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité et des résultats futurs, avec un carnet de commandes de 4,4 Mds€ : via les partenariats industriels de long terme et les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de 20 ans) avec marge d’exploitation de + 20 %, décisions d’investissement à 4,3 Mds€, investissements en cours de 4,4 Mds€ (40 % dans la transition énergétique, 35 % dans l’électronique, investissements à 12 mois de 3,4 Mds€ ;

- Soutien financier des fonds publics européens et américains (transition énergétique) ;

- Bilan sain avec, à fin juin, une dette nette ramenée à 10,2 Mds€, une capacité d’autofinancement de 3 ,2Mds€ et un retour sur fonds propres de 35,2%.

Défis

- Impact négatif des changes, notamment la parité euro/peso argentin, sur le résultat ;

- Réalisation aux Etats-Unis avec ExxonMobil du projet majeur d’hydrogène bas-carbone ;

- Après une hausse de 2,6 % des revenus et un recul de 2,3 % du bénéfice net au 1 er semestre, perspectives 2024 : contribution aux ventes de 270 à 290 M€ du démarrage des nouveaux sites et d’une croissance de la marge opérationnelle et du résultat net courant ;

- Plan Advance 2025: hausse annuelle de 5-6 % des revenus, doublement de l’amélioration de la charge opérationnelle et 16 Mds€ d’investissements 2025 ;

- Dividende 2023 de € et attribution d’actions gratuites (1 pour 10 détenues).

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.