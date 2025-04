Air Liquide : reprise en 'V' sur 160E, objectif 184E ? information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 14:37









(CercleFinance.com) - Air Liquide a validé une reprise en 'V' sur 160E suite au refranchissement des 173,2E: le titre qui déborde les 178E n'est plus qu'à 3% d'un retracement du zénith des 184E ('fixing d'ouverture' du 11 mars).

Attention au risque de formation d'un double-top en cas de plafonnement sous les 183,5E.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 178,4800 EUR Euronext Paris +2,16%