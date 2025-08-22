Air Liquide: proche de la résistance des 185E
Signal positif pour la tendance à court terme, le titre évolue bien au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et à 50 jours, la première repassant d'ailleurs légèrement au-dessus de la seconde, à 176,3E contre 175,8E.
Le RSI se situe néanmoins proche de la zone de surachat, et en cas de débordement des 185E, l'action pourrait se heurter à sa résistance moyen et long termes vers 186,6E (16 mai dernier).
En cas de recul plus prononcé du titre, il pourrait combler le petit gap laissé ouvert au-dessus de 178,6E, avant de chercher du soutien sur son support court terme des 176,9E.
