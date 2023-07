Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Air Liquide: prêt vert de 67 ME pour un projet hydrogène information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 18:27

(CercleFinance.com) - Air Liquide fait savoir que dans le cadre de sonprojetde construction de deux unités de production d'hydrogène bas carbone et des infrastructures associées dans le Parc industriel chimique de Shanghai (SCIP), sa filiale Shanghai Chemical Industry Park Industrial Gases Co., Ltd (SCIPIG), a signé un Prêt Vert bilatéral de 500 millions de renminbis (environ 67 millions d'euros) avec BNP Paribas en tant que seule banque prêteuse et conseil vert.



CePrêt Vertest le premier accordé dans le monde pour financer une production d'hydrogène bas-carbonerespectant les principes communs auxtaxonomies vertes de la Chine et de l'Union Européenne.



SCIPIG assurera un suivi régulier des bénéfices de ce projet sur le plan environnemental.



Ces unités de production sont destinées à remplacer l'approvisionnement provenant d'une unité de gazéification de charbon appartenant à un tiers, elles permettront d'éviter l'émission de 350 000 tonnes de CO2par an, assure Air Liquide.