Air liquide : pourquoi détenir vos titres au nominatif

Un gain de plus de 3% depuis le début de l'année. (© Air Liquide)

Les actions au nominatif sont inscrites à votre nom dans le registre d’Air Liquide et sont éligibles à la prime de fidélité. Après deux années détention, vous bénéficiez de + 10% sur le montant du dividende et de + 10% sur le nombre d’actions gratuites distribuées.

Avec un gain de 3% depuis le 1er janvier, Air Liquide confirme son statut de valeur refuge dans des marchés financiers chahutés. Pour profiter du potentiel du titre, l’un des préférés du Revenu et des actionnaires individuels, trois modes de détention des actions sont possibles : au porteur, au nominatif administré, au nominatif pur.

Passons-les en revue avec leurs caractéristiques, atouts et limites, pour vous aider à faire votre choix et à maximiser vos gains en 2022 et après compte tenu de la conjoncture boursière actuelle.

Vous détenez vos titres au porteur

Vous détenez un compte-titres ordinaire (CTO) ou un plan d’épargne en actions (PEA) auprès d’un établissement financier, banque à réseau ou courtier en ligne, et passez vos ordres auprès de ce dernier. «Frais de courtage, frais de gestion et droits de garde varient selon l’intermédiaire», rappelle Air Liquide dans ses Fiches pratiques de l’Actionnaire 2022.

Atouts : c’est le mode de détention classique. Vous n’êtes pas dépaysé. Vous savez faire.

Limites : vous ne profitez pas de la prime de fidélité accordée par Air Liquide après deux années civiles pleines de détention des titres (voir plus-loin). La fiscalité est variable, en fonction de l’enveloppe utilisée : CTO ou PEA.

Pour qui ? : les investisseurs