Air Liquide: offre de rachat partiel d'obligations

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce le lancement d'une offre de rachat partiel en numéraire, pour un montant maximum d'acceptation total de 300 millions d'euros en principal d'obligations, une opération qui participera à l'optimisation de la structure de financement du groupe.



Cette offre porte sur trois souches obligataires venant à maturité en juin 2024 ou en avril 2025, et portant des coupons de respectivement 1,875%, 0,750% et 1,000%. Ces obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.



L'offre de rachat sera ouverte de ce 6 novembre jusqu'à 16h00 (heure de Paris) le 13 novembre et son résultat final sera annoncé le 14 novembre dès que possible après l'heure de fixation du prix des obligations à échéance avril 2025.





