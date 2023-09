Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: nouvelle directrice des ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la nomination d'Amelia Irion au poste de directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif, à compter du 18 septembre, succédant à Armelle Levieux qui prendra de nouvelles responsabilités au sein du groupe de gaz industriels.



Amelia Irion apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans le domaine des ressources humaines. De 2020 à 2023, elle a occupé le poste de directrice des ressources humaines de Colas, où elle était membre du comité exécutif et du comité stratégique.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris 0.00%