Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : nouveau record à 168,06E information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 19:45









(CercleFinance.com) - Air Liquide -qui figure toujours parmi les favorites des gérants de portefeuilles- a conclu le 3ème trimestre 2023 par un nouveau record de clôture à 168,06E (cette marque avait déjà été atteinte mais seulement en intraday le 31 août).

L'entame du 4ème trimestre est moins glorieuse mais la tendance haussière moyen terme (point origine 115E le 29/098/2022) reste valide tant que les 164E (support oblique) ne seront pas enfoncés.

Attention cependant au triple-top : c'est le 3ème plafonnement dans la zone des 167,5/168E depuis les 16 juin dernier (clôture à 167,94E).





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -2.21%