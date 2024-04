Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: nomination au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Air Liquide fait part de la nomination d'Adam Peters comme membre de son comité exécutif à compter de ce 1er mai. Il l'intégrera dans son rôle actuel de directeur général du cluster Amérique du Nord, poste qu'il occupe depuis janvier 2022.



Adam Peters a débuté sa carrière chez Air Liquide en 1996 et a passé près de 10 ans dans l'activité électronique, puis a rejoint son activité grande industrie aux Etats-Unis. Au cours de sa carrière au sein du groupe, il a notamment été PDG d'Air Liquide Canada.





