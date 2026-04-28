Air Liquide, Nexans, AB Science... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

La biotech a annoncé ce soir la signature d'un accord définitif pour restructurer sa dette. Ce succès donne à l'entreprise la visibilité financière nécessaire pour se concentrer sur ses programmes de recherche clinique, notamment dans la SLA.

Air Liquide

Sur les trois premiers mois de l'année, Air Liquide a généré un chiffre d'affaires de 6,786 milliards d'euros, en baisse de 3,5% en données publiées, ou en hausse de 3,4% hors change et énergie et en progression de 1,9% en données comparables.

Airbus

Le géant européen dévoilera ses résultats sur les trois premiers mois de l'année.

Bic

Le spécialiste des articles de papeterie, briquets et rasoirs annoncera ses ventes du premier trimestre.

Compagnie des Alpes

Cie des Alpes rendra compte de ses revenus du deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026.

Eiffage

Eiffage annule 2 millions d'actions auto-détenues en anticipation d'une augmentation de capital réservée aux salariés éligibles.

Groupe ADP

L'exploitant de plateformes aéroportuaires publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

HRS

HRS revoit à la baisse son objectif annuel de chiffre d'affaires malgré une amélioration de ses comptes semestriels.

Lumibird

Lumibird, leader européen des technologies laser, a enregistré au premier trimestre 2026 une croissance de 0,7% (+4,1% à taux de change et périmètre constants) de son chiffre d'affaires consolidé, à 49,7 millions d'euros.

M6

Le groupe présentera son chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année.

Maurel & Prom

Maurel & Prom fait le point sur sa campagne de forage en cours sur le premier gazier de Sinu-9 en Colombie, dans lequel il détient une participation de 61% et le rôle d'opérateur.

Nexans

Nexans affiche un chiffre d'affaires standard de 1,5 MdEUR au titre du 1er trimestre 2026, en augmentation de 1,3% en données totales : un effet périmètre de +3,3% a plus que compensé un effet de change de -2%, tandis que la croissance organique s'est montrée quasiment nulle (+0,1%). Le groupe a également annoncé une acquisition.µ

Quadient

Quadient et Solix ont annoncé une extension de leurs capacités avancées d'archivage en entreprise, permettant de renforcer le cycle de vie des communications SaaS.

SergeFerrari Group

Le spécialiste des toiles composites innovantes, SergeFerrari Group, a franchi une nouvelle étape dans son plan d'optimisation industrielle. Le groupe annonce son intention de cesser la production de fils PET sur son site suisse de Tersuisse.

SMCP

Au premier trimestre, le groupe qui réunit les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,2%, à 287,2 millions d'euros, ou de 0,8% en organique.

Teleperformance

TP annoncera ses ventes sur l'ensemble du premier trimestre.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale annoncera ses revenus sur les trois premiers mois de l'année.

Vinci

HEB Construction, filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande a signé un contrat de 200 millions d'euros avec l'agence des transports néo-zélandais (New Zealand Transport Agency Waka Kotahi (NZTA).

Vranken-Pommery

Maison Pommery & Associés indique que son conseil d'administration a décidé de nommer Nathalie Vranken, jusqu'alors directrice générale, aussi comme présidente du conseil, un poste auquel elle succède à Paul-François Vranken, qui demeure administrateur.

Worldline

Worldline diffusera son chiffre d'affaires au T1.