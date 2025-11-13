Air Liquide met en service une unité pilote de craquage d'ammoniac
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 09:42
'Cette innovation de pointe apporte un maillon technologique clé et jusqu'alors manquant pour convertir l'ammoniac en hydrogène et relève les défis liés au transport de l'hydrogène', souligne le fournisseur de gaz industriels.
Selon Air Liquide, cette technologie éprouvée pour l'industrie et le développement d'unités de craquage d'ammoniac à l'échelle mondiale permet d'accéder à de l'hydrogène bas carbone et renouvelable pour la décarbonisation de l'industrie et de la mobilité.
Elargissant son portefeuille dans la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, ce succès démontre aussi 'la capacité d'Air Liquide à industrialiser des technologies issues de la recherche en laboratoire vers des applications concrètes'.
Valeurs associées
|174,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,99%
