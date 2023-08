Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Air Liquide: le titre monte, Berenberg passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 11:01

(CercleFinance.com) - Air Liquide enregistre la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 ce jeudi à la Bourse de Paris suite à un relèvement de recommandation de Berenberg, passé à l'achat sur le titre.



Peu avant 10h30, le titre du spécialiste français des gaz industriels s'adjuge 1,6%, juste derrière Capgemini (+1,9%) qui profite de l'engouement pour les valeurs technologiques après les bons résultats publiés par Nvidia.



Berenberg a relevé ce matin sa recommandation sur Air Liquide à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 165 à 178 euros.



Dans sa note de recherche, l'établissement allemand salue la discipline opérationnelle 'meilleure que prévu' dont fait preuve selon lui le groupe industriel.



'La raison pour laquelle nous avons affiché pendant un certain temps une opinion neutre sur Air Liquide tenait à nos inquiétudes concernant d'éventuels surinvestissements dans le segment très fragmenté de l'hydrogène et de l'ammoniac', souligne l'intermédiaire.



Berenberg explique qu'il redoutait que cette stratégie ne conduise le groupe à s'émoigner de son modèle économique traditionnel basé sur les contrats d'achat fermes ('take-or-pay') si caractéristique du secteur.



'Les derniers trimestre ont, au contraire, apporté la preuve que la société prêtait attention à sa politique d'investissement, malgré un bilan renforcé qui pourrait l'encourager à multiplier les dépenses', souligne-t-il.



En Bourse, l'action Air Liquide affiche dorénavant une hausse de plus de 24% depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des plus fortes progressions annuelles de l'indice CAC 40 aux côtés de STM, Hermès, Saint-Gobain, Stellantis et Safran.